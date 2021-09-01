Отремонтированные год назад в Петрозаводске тротуары уже разрушаются

Дорогой ремонт, который сделали на улице Калинина в Петрозаводске, не продержался долго. Тротуар сейчас не в лучшем состоянии, об этом рассказал горожанин в группе «Подслушано в ПТЗ».

Он написал, что ремонт на улице Калинина произвели меньше года назад, но от тротуара уже отходят бордюры. В доказательство своих слов петрозаводчанин опубликовал фото.

«Менее года прошло с обустройства тротуара по ул. Калинина от пересечения с пр. А. Невского вниз к парку "Ямка", а бордюры уже отходят от тротуара, туда попадает грязь и вода, далее разрушение асфальта. Интересно, гарантия еще не закончилась на тротуар? Мэрия в курсе разрушения тротуара и уже направила требование подрядчику о ремонте в рамках гарантийных обязательств?» - задал он риторический вопрос.

Напомним, улицу Калинина ремонтировала компания «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга по нацпроекту. Стоимость работ составила 85 миллионов рублей. // Фото: источник