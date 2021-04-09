Отменяется выполнение рейсов автобуса на Вологду

По обращению частного перевозчика отменяется рейс маршрута № 9900/2388 «Петрозаводск – Вологда» отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:10, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

Сообщение прервано в связи с сильным ухудшением дорожной обстановки из-за весенней распутицы. Отменены рейсы запланированные на 12, 15, 19, 22 и 26 апреля.

Фото с сайта s1.fotobus.msk.ru