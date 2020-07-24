24 июля 2020, 17:32
Открывается авиасообщение между Петрозаводском и Мурманском
Первый рейс запланирован уже в воскресенье, 26 июля
Добраться до Мурманска из Петрозаводска теперь можно самолетом, сообщает паблик аэропорта «Петрозаводск».
Рейсы будет выполнять компания «Руслайн», самолет будет летать дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Стоимость билетов начинается от 2 тысяч рублей. Время в пути составляет 1 час 40 минут.
На сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов начиная с этого воскресенья, 26 июля.