Открывается авиасообщение между Петрозаводском и Мурманском

Добраться до Мурманска из Петрозаводска теперь можно самолетом, сообщает паблик аэропорта «Петрозаводск».

Рейсы будет выполнять компания «Руслайн», самолет будет летать дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Стоимость билетов начинается от 2 тысяч рублей. Время в пути составляет 1 час 40 минут.

На сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов начиная с этого воскресенья, 26 июля.