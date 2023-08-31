Открытый год назад в Карелии детский сад дал течь

В детском садике, построенном по нацпроекту в Сортавале и открытом в июне прошлого года, вскрылись дефекты.

Социальный объект проверила комиссия с участием представителя подрядчика, и главы администрации района Леонида Гулевича.

В садике «Ладушки» потекла крыша. Следы протечек обнаружили на потоке на втором и третьем этажах – в группе, раздевалке, лифтовом холле. По словам Гулевича, подтеки выявлены и на крыльце. С благоустройством тоже оказалось не все в порядке – газоны заросли травой не полностью.

«Предпочитаю сам определять проблему. Поэтому вскрыл потолочные панели, поднялся на крышу, чтобы понять, откуда именно просачивалась вода»,

- написал Гулевич в соцсети. Правда, он не уточнил, удалось ему определить это место или нет.

Дефекты должны будут устранить по гарантии. // фото unsplash.com