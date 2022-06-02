«Открытие Инвестиции» представили финансовый космоквест

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») ко Дню защиты детей запустили онлайн-игру «Финансовый космоквест».

По сюжету ребятам предстоит помочь космическому ученому вернуться домой после крушения его корабля в галактике Финансов.

Космоквест построен по принципу викторины в виде тестов по финансовой грамотности.

Умение применять ключевые финансовые навыки на практике — залог финансового благополучия ребенка во взрослой жизни. Поэтому начинать обучение этим навыкам надо с самого детства. Ребенок постигает мир через игру — и наш финансовый космоквест поможет увлечь ребят темой финансовой грамотности, научит управлять своим бюджетом и грамотно распоряжаться деньгами.

Кроме того, наша финансовая игра еще и отличный вариант семейного досуга, который позволит родителям с пользой провести время с ребенком, освежить собственные финансовые знания и, возможно, самим узнать что-то новое,