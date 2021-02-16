Открытие Года карельских рун покажут онлайн

Год карельских рун торжественно откроют 25 февраля в Национальной библиотеке республики. Из-за пандемии мероприятие будут транслировать онлайн, сообщили в министерстве национальной и региональной политики.

На мероприятии представят информацию о рунопевческой традиции, презентуют мероприятия Года карельских рун и этнокультурного календаря «Сказители Карелии». Рассказы специалистов дополнит выставка изданий, посвященная рунам.

На открытии прозвучат руны, которые исполнят руководитель фольклорного ансамбля «Истоки» Игорь Соловьев, солист детского ансамбля Vesläžed Клим Мигунов, ученик музыкально-хоровой школы Алексей Огнев и творческие коллективы. (фото vladtime.ru)