«Открытие»: Банковская система справилась с резким наплывом клиентов

Бизнес-лидер банка «Открытие» в Вологодской области Сергей Нечаев в ходе встречи с журналистами, посвященной ситуации в финансово-экономической сфере региона рассказал:

Сотрудникам банковских отделений пришлось выдержать две волны обращений клиентов. Одна возникла в конце февраля, когда в офисы стали обращаться сотни вкладчиков, обеспокоенных возможной судьбой своих накоплений. В эти дни каждый четвертый клиент обращался в банковские офисы Вологды и Череповца – не только банка «Открытия», но и других крупных банков – с вопросами по тематике вкладов. При этом важно отметить, что многие люди занимали выжидательную позицию и не спешили снимать со счетов свои рублевые вклады, теряя накопленные проценты.

Вторая волна обращений клиентов, по словам Сергея Нечаева, началась со 2 марта – когда после повышения ключевой ставки до 20% годовых российские банки подняли до этого уровня и ставки по вкладам.

По нашим экспертным оценкам, к середине марта объем средств, привлеченных банками в Вологодской области, уже не просто вернулся к показателю конца февраля, но и преодолел его. Причем в основном за счет простых вкладчиков, оперирующих суммами в пределах страховой суммы АСВ. Главным же итогом последних двух недель стало то, что люди оказались крепче железа и надежнее программного обеспечения. Исключительно благодаря профессиональной работе сотрудников банковских фронт-линий финансовая отрасль Вологодской области прошла февральский пик кризиса с минимальными издержками,

– отметил Сергей Нечаев.

Теперь, по словам Сергея Нечаева, на первый план в сфере розничного банковского обслуживания вместо оформления депозитов выходит получение кредитных карт. Спрос на кредитки ежедневно растет, и для обеспечения этого растущего спроса и банк «Открытие», и другие лидеры рынка пластиковых карт постоянно консультируют клиентов по эффективному использованию данного продукта.

Особенно популярны карты с функцией кешбэка, которые позволяют дополнительно экономить деньги семейного бюджета. Уже в марте их выдачи в Вологодской области вырастут на треть, а в следующие месяцы более чем в 1,5 раза,

– уверен Сергей Нечаев.