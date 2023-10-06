«Открытие Авто»: в 2023 году будет реализовано порядка 1,1 млн машин

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж сентября 2023 года *. По данным AEB, за первый месяц осени покупателей нашли 116,3 тысячи легковых и LCV автомобилей. Это лучший результат с декабря 2021 года. Основу продаж по-прежнему составляют АвтоВАЗ (36,2 тысячи машин) и пять «китайцев» (Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda). В целом, сбылся более ранний прогноз банка, когда по итогам трех кварталов в России уже продано больше машин, чем за весь прошлый год, а в лидеры вырвались китайские автоконцерны. С учетом параллельного импорта в 2023 году может быть реализовано порядка 1,1 миллиона новых автомобилей.

Время после завершения массовых летних отпусков, в том числе первый месяц осени, считается достаточно урожайным для автобизнеса. И если в 2022 году разорванные каналы логистики и уход большинства иностранных брендов прерывали эту традицию, то в текущем году авторитейл возвращается в прежнее русло. Несмотря на то, что средние цены новых иностранных автомобилей в России сейчас превышают прайсы едва ли не в любой другой стране мира, объемы нашего рынка в «штуках» продолжали уверенно расти, оказавшись второй месяц подряд выше 100 тысяч автомобилей. В сентябре покупателей нашли 116,3 тысячи легковых и LCV автомобилей. Это на 121% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5% больше, чем в августе текущего. В целом же за девять месяцев уже продано больше машин, чем за весь прошлый год (761,1 тысячи машин; + 42,8% к 9 мес. 2022 года). В то же время состав лидирующих в нашем авторитейле брендов практически полностью поменялся. Все идет к тому, что уже к концу текущего года в топ-10 популярных марок, помимо Lada, будут только представители Поднебесной.

Лидером рынка с большим отрывом от остальных остается марка Lada. В сентябре бренд реализовал 36,2 тысячи а/м. Это почти на три тысячи больше, чем в августе, и ежемесячный рекорд за последние два года. Однако общий итог трех кварталов относительно скромный - 242,6 тысячи машин. Чтобы приблизиться к объявленному ранее заводом годовому плану в 400 тысяч, в оставшиеся месяцы придется продавать более чем по 50 тысяч а/м, что пока затруднительно в нынешних условиях.

Относительно демократичные цены марка смогла сохранить лишь на одну модель – Lada Granta. Она же осталась бестселлером нашего рынка и также поставила рекорд продаж за всю историю своей конвейерной жизни – 19 913 а/м в сентябре. Для поддержания высокого спроса в Тольятти открыли онлайн-продажи этой модели по заводским ценам.

А вот сильно подорожавшей после обновления Lada Vesta до таких объемов по-прежнему далеко (7,3 тысячи а/м). РРЦ в 1,4-1,6 миллиона рублей — это почти на полмиллиона дороже, чем было до обновления, а с учетом дилерского дополнительного оборудования автомобиль нередко отпугивает ценником под два миллиона рублей. В свою очередь продажи вседорожников Niva Legend составили 4 070 «штук», что тоже является лучшим показателем с 2014 года. Лишь по Niva Travel (4 295 сделок) было зафиксировано снижение объемов бизнеса относительно августа (5,4 тысячи машин).

Все вместе взятые российские марки обеспечили рынку за три квартала долю в 42%. Однако общий объем продаж брендов из КНР за три квартала превысил 350 тысяч автомобилей, а доля «китайцев» приближается к 50% и уже едва ли снизится. В тройке лидеров – Chery (86,9 тысячи а/м за 3 квартала, + 312%), Haval (73,6 тысячи а/м; +267 %) и Geely (57,5 тысячи а/м за 9 мес.).

* Для более детального анализа в данном обзоре приводятся данные, обнародованные Европейской Ассоциацией Бизнеса, агентством «Автостат», а также полученные из рапортов дилеров и регистраций некоторых китайских марок.