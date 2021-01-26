До 2030 года в России реализуется нацпроект «Демография». К его целям относятся строительство новых детсадов и увеличение доступности дошкольного образования. На встрече с сенаторами, которая состоялась еще в сентябре 2020 года, Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы Правительство проанализировало ситуацию с созданием новых мест в российских детсадах и ликвидировало отставание в решении этого вопроса.

В передаче телекомпании «Ника+» глава города Ирина Мирошник прокомментировала ситуацию с доступностью детских дошкольных учреждений в Петрозаводске:

«Мы все привыкли, что в нашем городе всегда огромные очереди в садики. В последние годы нам удалось добиться перелома ситуации, очередь сокращается».

Смотрите видео, где Ирина Мирошник расскажет о динамике сокращения очередей и сколько еще семей ждут места в детские сады, а также ответит на вопрос: откроются ли новые дошкольные учреждения в 2021 году?