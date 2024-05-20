20 мая 2024, 20:15
Отгоняющие мух и комаров комнатные растения назвала специалист
Некоторые простые цветы и травы эффективно отпугивают насекомых
Уменьшить количество насекомых в доме помогают некоторые комнатные растения. Какие именно, назвала Mirror колумнистка Фиби Тонкс.
Она назвала лучшим отпугивателем мух базилик. Его сильный аромат не любят также пауки.
Натуральным репеллентом против жуков мух и блох является также лаванда, заявила Тонкс.
Походими свойствами обладает лекарственная мелисса. В этом растении много цитронеллы – отпугивающего комаров, мух, пауков и других насекомых соединения.
Кроме того, насекомых отгоняют аромат маргариток и розмарина, добавила колумнист. // фото: unsplash.com