Отгоняющие мух и комаров комнатные растения назвала специалист

Уменьшить количество насекомых в доме помогают некоторые комнатные растения. Какие именно, назвала Mirror колумнистка Фиби Тонкс.

Она назвала лучшим отпугивателем мух базилик. Его сильный аромат не любят также пауки.

Натуральным репеллентом против жуков мух и блох является также лаванда, заявила Тонкс.

Походими свойствами обладает лекарственная мелисса. В этом растении много цитронеллы – отпугивающего комаров, мух, пауков и других насекомых соединения.

Кроме того, насекомых отгоняют аромат маргариток и розмарина, добавила колумнист. // фото: unsplash.com