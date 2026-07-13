Отделка «под ключ» — в подарок от Nova

Покупайте квартиру в ЖК «Карельский-2» и получите готовый ремонт в базовой комплектации бесплатно

Фото: Нова-Реалти

Всё включено — от пола до потолка. И всё это — всего за 21 000 ₽ в месяц!* Акционное предложение действует на ограниченное количество студий площадью 30 м² на 23–24 этажах Жилого комплекса «Карельский-2».

Никаких стройматериалов, бригад и головной боли — только ключи и уютный дом, где вы будете счастливы проводить время с семьей и друзьями.

Команда профессионалов сделает всё за вас — качественно, в срок, с гарантией.

Вам нужно только выбрать дату переезда.

*Срок проведения Акции: с 15 сентября по 31 декабря 2025 года либо до полной реализации квартир, участвующих в Акции, либо до момента досрочного прекращения Акции по решению Организатора. При заключении договора на приобретение квартиры Участник Акции получает возможность покупки квартиры с отделкой «под ключ», которая включена в стоимость квартиры. Комплектация отделки: «базовая». Процентная ставка в размере 6% действует в течение всего срока кредитования с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и соответствия программе "семейная ипотека". Расчет на квартиру площадью 30 кв.м. : стоимость квартиры 5253000 руб. Первоначальный взнос 1955853 руб. Срок кредита-30 лет. «СБЕРБАНК» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Настоящее предложение не является публичной офертой.



Более подробные условия акции на сайте и в отделе продаж по адресу: пр.Комсомольский, 29. Тел.: +7 (8142) 59-47-47.

Проектная декларация на Жилой комплекс «Карельский-2» размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф

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