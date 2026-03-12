Отделение банка едва не сгорело в карельском городе

Ночью 10 марта сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы Костомукши, получили сигнал от дежурного о срабатывании сигнализации в одном из банковских отделений города. Стражи порядка тут же отправились на место, сообщает пресс-служба ведомства.

На охраняемом объекте росгвардейцы обнаружили задымление в техническом помещении. Они тут же вызвали пожарных и начали эвакуировать людей, находившихся поблизости. Прибывшая команда пожарных оперативно ликвидировала возгорание. Отмечается, что причиной инцидента стало короткое замыкание.

Благодаря слаженной работе компетентных органов удалось избежать большой беды. Люди не пострадали.

