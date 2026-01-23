От УЗИ до диагноза: как часто и зачем делать обследование

Врач ультразвуковой диагностики петрозаводской «ОКРО клиники» рассказал о возможностях современных исследований и о том, почему цены в разных клиниках так отличаются

Фото: ОКРО Клиника

Нужно ли направление от врача для УЗИ, с какого возраста и как часто его делать? На эти и другие вопросы ответил врач ультразвуковой диагностики «ОКРО клиники» в Петрозаводске Артём Волжанин.

— Артём Владимирович, идти на УЗИ нужно после консультации с врачом, или человек может сам решить, какой орган ему нужно проверить?

— В идеале нужно приходить на УЗИ по направлению от профильного специалиста уже с конкретным видом ультразвукового исследования. Например, кардиолог после консультации может назначить УЗИ сердца, брахиоцефальных артерий (сосуды шеи), артерии нижних конечностей и прочее. И конечно, пациент сам себе такой необходимый перечень исследований для уточнения диагноза или подбора терапии определить не сможет. Но жизнь иногда диктует свои правила (например, человек просто не может быстро попасть в поликлинику на прием к специалисту, или записаться на УЗИ), поэтому вынужден со своей проблемой обратиться в том числе и в частную клинику напрямую к врачу ультразвуковой диагностики без направления от лечащего доктора.

— С какого возраста можно делать УЗИ и как часто? Вредно ли ультразвуковое исследование для здоровья?

— Сейчас людям выполняются ультразвуковые исследования с рождения и даже раньше. Во время беременности женщинам назначают обычно два скрининговых исследования плода. Новорожденным в месячном возрасте в обязательном порядке в соответствии с нормативными документами делают УЗИ головы, сердца, тазобедренных суставов, брюшной полости с мочевым пузырем и почками.

УЗИ назначают в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации по возрастным категориям. Например, детям до 6 лет проверяют щитовидную железу, брюшную полость, почки и органы репродуктивной системы. Для 15-летних подростков в обязательном порядке предусмотрено УЗИ брюшной полости и почек.

Взрослым УЗИ выполняется по необходимости и в рамках той же диспансеризации.

Само по себе ультразвуковое исследование не несет какого-либо вреда организму и может выполнятся неограниченное количество раз (это одно из преимуществ ультразвука перед другими видами диагностических исследований!).

— Можно ли выявлять заболевания по УЗИ?

– Да, выявить заболевание можно! По завершению ультразвукового исследования врач ультразвуковой диагностики пишет заключение, которое может для лечащего доктора быть одновременно и диагнозом (например, атеросклероз брахиоцефальных артерий, или аневризма брюшного отдела аорты, или кисты любой локализации и др.). А вот ставить конкретный диагноз доктор ультразвуковой диагностики в своем ультразвуковом заключении после исследования не должен — это не корректно! Диагноз должен ставить тот доктор, который непосредственно наблюдает пациента.

– К какому специалисту нужно обращаться после УЗИ?

– В том случае, если вас на обследование направил профильный специалист (кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, хирург), то затем вы с заключением УЗИ идете к нему же.

Пациентам, которым выполнено исследование без направления, доктор ультразвуковой диагностики может порекомендовать профильного специалиста в соответствии с выявленной патологией. Лечения врач ультразвуковой диагностики не назначает!

– Какие виды УЗИ бывают?

– Есть огромное количество различных видов ультразвуковых исследований и манипуляций под контролем УЗИ (ну, наверно, около сотни наберется). Самые распространённые из них: УЗИ брюшной полости, почек, органов малого таза, щитовидной железы, периферических лимфатических узлов, сердца, сосудов шеи, брюшной аорты, почечных артерий, плевральной полости, артерий и вен верхних и нижних конечностей, суставов, нервов, лёгких и т.д.



– Почему цены на УЗИ по городу так сильно различаются?

– На цену влияет класс ультразвукового оборудования, квалификация/опыт врача.

На аппарате экспертного класса, как бы это странно не звучало, время исследования увеличивается ввиду того, что врачу становится доступно посмотреть мельчайшие структуры и элементы органов и тканей, и на это нужно потратить больше времени. Это, в свою очередь приводит к выявлению патологий малого размера и количество такой выявляемой патологии также возрастает. Грамотное описание и ультразвуковое заключение также требует времени, но при этом существенно помогает лечащему врачу детально разобраться в патологии и проблеме пациента.

Подытожить вышесказанное можно одной фразой, которую я запомнил с лекции именитого профессора : «Глаза не видят того, чего не знает мозг! »

Записаться на УЗИ к Артёму Владимировичу Волжанину можно на сайте ОКРО клиники.

Адрес ОКРО клиники: Петрозаводск, Интернационалистов, 13, 2 этаж.

Телефон для записи +7 (8142) 555–999.

Фото: ОКРО Клиника.

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