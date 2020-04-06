От халявной коммуналки и школьных ланчей до чеков на кругленькую сумму

Пандемия коронавируса «загнала» жителей самых разных стран по домам, обнажив до предела социальные проблемы. Как жить, если экономика почти замерла в предчувствии надвигающегося коллапса?

Понятно, что когда собственная инициатива ограничена размерами имеющейся или, что еще хуже, арендованной жилплощади, единственная надежда у большинства жителей планеты, не обремененных солидными банковскими счетами, остается на государственную поддержку.

Как правительства разных стран пытаются помочь гражданам и в чем эта помощь выражается? Мы попытались собрать по возможности достоверную информацию о том, как это происходит в России и за ее пределами.

Россия

Объявленные до 30 апреля затяжные «каникулы» с сохранением заработной платы вызвали немало вопросов у граждан. Согласно разъяснениям Минтруда России, при удаленном способе работы зарплата должна сохраниться. При этом большинство частных предприятий оказалось в ситуации, когда у них просто не будет средств, чтобы вовремя, а тем более в полном объеме, выплатить сотрудникам зарплату. Скорее всего впереди нас ждет вал конфликтных ситуаций, так как выполнение данного обещания государство переложило на бизнес, у которого на это, скорее всего, не хватит ресурсов.

Государство оплатит больничный тем, кто вышел на карантин из-за коронавируса. Такой больничный полностью оплачивается за счет средств ФСС.

С 20 марта по 1 июля 2020 года «коронавирусные» больничные выписываются дистанционно в электронном виде.

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, могут получить больничный с 6-го по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином, разъясняет Минтруд РФ, не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

В связи с коронавирусом максимальный размер пособия по безработице в апреле 2020 года увеличили до размера МРОТ – до 12 130 рублей.

До этого максимальный размер пособия по безработице составлял 8 000 рублей. Правда, ни ранее, ни сейчас чиновники не объяснили, как прожить на 110-160 долларов в месяц.

С 1 июня должны начаться выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты. При этом начисление пособий обещают сделать с 1 января 2020 года. Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже.

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. Правда, получателями выплаты станут только те семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

По приблизительным данным, новое пособие должны получить 2 миллиона семей. 3 апреля пенсионный фонд Карелии распространил информацию, что указ о дополнительных пособиях на детей пока не подписан, и правила их выделения точно не определены.

Президент Владимир Путин сообщил о дополнительной поддержке семей, имеющих право на материнский капитал, где есть дети в возрасте до 3 лет. Выплаты, по словам президента, должны начаться уже в апреле и составить 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Пока речь идет о том, чтобы эти выплаты предоставлять в течение трех месяцев.

Финляндия

Наталья Сергеева с тремя детьми живет на Аландских островах в небольшом городке Мариехамн. Работает она в компании, которая занимается реализацией секонд-хэнда, начиная от одежды и заканчивая мебелью.

В связи с эпидемией коронавируса многим предприятиям пришлось временно отказаться от услуг своих работников. Пока объявлено, что сокращенный режим работы установлен до 30 июня. С 1 апреля Наталья временно не работает, занимается домашними делами.

Она рассказала, что финские компании, отправившие своих сотрудников в вынужденный отпуск, не задумываются о том, с каких щей им платить зарплату. В Финляндии практически все работники состоят в профсоюзах, которые в данном случае и будут оплачивать вынужденные выходные.

- Профсоюзы с первого дня, когда человека отправили домой в связи с эпидемией, оплачивают примерно 80% заработной платы, так как это произошло не по вине работника. Я занимаюсь оценкой товара. Наша компания закрылась не полностью, магазин работает, но часть сотрудников отправили по домам. Если компания не будет справляться с объемом работы, то она может вызвать кого-то из тех, кто сидит дома,

- сказала Наталья.

Если человек не является членом профсоюза, тоже не беда. В этом случае он получает пособие из расчета 33 евро в сутки. В связи с пандемией выплаты увеличены благодаря поддержке крупных предприятий.

В столице Аландских островов Мариехамн построен крупный развлекательный центр с казино «Paf casino». В нем, рассказала моя собеседница, есть государственная доля акций. Несмотря на то, что казино закрыто, оно будет компенсировать часть затрат на выплаты безработным. В Финляндии со всех пособий уплачивается налог.

В результате безработные граждане получат «чистыми» примерно 1200 евро (по нынешнему курсу около 100 тысяч рублей) в месяц в качестве пособия.

Наталья Сергеева рассказала, что на Аланах школы закрыты, но работают младшие классы с первого по третий. Это, объяснила она, сделано в связи с тем, что работающим родителям просто не с кем оставить детей. Детские сады также функционируют.

- Кафе и рестораны открыты, но в них нельзя прийти и посидеть. Можно только приобрести себе готовые блюда домой, причем не обязательно дистанционно. Достаточно просто прийти как в магазин и купить что-то себе на обед или ужин.

Магазины тоже открыты, как продуктовые, так и некоторые промтоварные. Например, не стали закрывать автомагазины, магазины одежды, центры, где продается дачный инвентарь. Правда, для них сократили часы работы на два часа. Сейчас они работают с 12 до 18 часов.

Парадокс в том, что открыты тренажерные залы, хотя больше 10 человек заниматься нельзя. Бассейны, секции и кружки закрыты, хотя моя дочь по-прежнему занимается верховой ездой на свежем воздухе. Эту секцию не стали закрывать, так как на тренировки собирается небольшая группа - всего 5-6 детей, - рассказала Сергеева.

Она заметила, что в масках на улицах почти никто не ходит:

- Нам сказали, что маски практически не помогают. В магазинах сделали высокие стекла, чтобы отгородить продавцов на кассе от покупателей. В каждом магазине есть дозаторы со спиртовым раствором. Больше ничего необычного.

Пожилым людям рекомендовано ходить в магазин утром. Но, по словам Натальи, если пенсионер в солидном возрасте придет и позже, его, конечно, обслужат. Паромы с Аландских островов в Турку еще ходят. А вот Хельсинки, а тем более Швеция, полностью закрыты.

США

Виктория Карп живет в Сиэтле с мужем и двумя детьми. Муж, рассказала Виктория, продолжает ездить на работу, хотя и остался один на этаже. Занятия в школе отметили до 28 апреля.

- Сын поступил в летнюю математическую школу в Стэнфорде, но недавно пришло сообщение, что все занятия отменяются. Мы очень расстроились. Из существующих мер социальной поддержки точно знаю, что в каждом районе определена одна школа, где с 11.00 до 13.00 всем детям выдают бесплатные ланчи. Есть в школе не разрешается, ланчи уже упакованы. Больше ни о какой реальной помощи я не слышала,

- сказала Виктория.

Правда, по ее словам, федеральное правительство обещало единовременно выплатить по 1200 долларов (по нынешнему курсу 98 тысяч рублей) каждому американцу с годовым доходом менее 99 тысяч долларов (более 8 миллионов рублей), а также семьям, где годовой доход ниже 150 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей).

- Пока этих чеков никто не видел, но в середине апреля должны получить,

- заметила Виктория.

Она рассказала, что длинные очереди в магазины «докатились» и до ее района, где цены на продукты «кусаются». Ничего подобного в своем районе для состоятельных американцев она раньше не наблюдала.

Другие страны

В Италии для граждан на время эпидемии будут действовать ипотечные каникулы. До окончания карантина можно не платить налоги.

Во Франции правительство пообещало выплачивать 84% зарплаты всем, кто вынужденно оказался безработным. Это, главным образом, работники сферы услуг. Также планируется приостановить начисление коммунальных платежей и платы за аренду жилья для наемных работников и представителей малого бизнеса.

В Чехии власти делают основной упор на оказание социальной помощи пожилым людям. В Праге отменили платную парковку. Предполагается, что банки предоставят чехам отсрочку по кредитам на три месяца. Граждане Чехии надеются, что на три месяца получат и отсрочку по налогам.

В Испании планируется временно освободить от ипотечных платежей и взносов за аренду жилья людей, потерявших из-за пандемии работу. Им не должны отключать за долги электроэнергию, воду и газ. Обсуждается и размер денежной компенсации уволенным из-за эпидемии коронавируса.

Власти Великобритании не оригинальны. Здесь тоже вводятся ипотечные каникулы. Гражданам, испытывающим финансовые трудности, можно на три месяца задержать выплаты по ипотечным кредитам.

В Грузии крупнейшие банки тоже разрешили не платить по кредитам в течение трех месяцев. Правительство Грузии пообещало оплатить коммунальные платежи своим гражданам. Полностью «коммуналку» оплатят тем, кто потребляет менее 200 кВт/час электроэнергии и менее 200 кубометров природного газа в месяц. Оплатить обещают и услуги водоснабжения. «Коммунальный рай» в Грузии может продлиться до мая включительно. Планируется оплатить расходы населения на коммунальные услуги за март, апрель и май.

В Молдове увеличили минимальный размер пособия по безработице до 2775 леев (порядка 12 тысяч рублей). Увеличен ежемесячный гарантированный минимальный доход для малообеспеченных семей с 1107 (чуть более 4,7 тысячи рублей) до 1300 леев (около 5,6 тысячи рублей). Семьи, которые получали социальную помощь, будут ее получать и дальше до окончания пандемии, даже если право на нее уже истекло.

В целом, набор мер довольно стандартный: ослабление санкций по ипотеке, различные денежные компенсации социально незащищенным категориям населения, увеличение пособия по безработице и поблажки в оплате коммунальных платежей.