Осужденный за сбыт наркотиков юноша снова стал наркокурьером

Юношу в Петрозаводске задержали в январе за попытку сбыта наркотиков. Его взяли полицейские после размещения так называемой закладки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В тайнике обнаружили более двух килограммов метилэфедрона. Оказалось, что в марте прошлого года 20-летнего горожанина уже приговорили к условному сроку за распространение наркотиков.

Это не помешало ему уже в ноябре вступить в преступную группу и стать наркокурьером. Дело передано в суд, шансов остаться на свободе у юноши на этот раз практически нет. // фото: www.freepik.com