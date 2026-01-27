Осужденные женщины в Карелии занялись благотворительностью

Осуждённые женщины участка колонии-поселения при ИК-9 в Карелии связали маскировочные сети и мочалки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщили в республиканском УФСИН.

В 2025 году женщины сплели 10 маскировочных сетей и 550 мочалок, которые уже доставлены до адресатов.

«Делаем мы всё на добровольной основе, это возможность быть полезными, показать, что, даже находясь в местах лишения свободы, можно делать добрые и нужные дела»,

— приводятся в сообщении слова участницы мероприятия.

По информации источника, осуждённые планируют организовать ещё не одну благотворительную акцию.