27 января 2026, 10:46
Осужденные женщины в Карелии занялись благотворительностью
В карельской колонии-поселении поддержали участников СВО
Фото: freepik
Осуждённые женщины участка колонии-поселения при ИК-9 в Карелии связали маскировочные сети и мочалки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщили в республиканском УФСИН.
В 2025 году женщины сплели 10 маскировочных сетей и 550 мочалок, которые уже доставлены до адресатов.
«Делаем мы всё на добровольной основе, это возможность быть полезными, показать, что, даже находясь в местах лишения свободы, можно делать добрые и нужные дела»,
— приводятся в сообщении слова участницы мероприятия.
По информации источника, осуждённые планируют организовать ещё не одну благотворительную акцию.