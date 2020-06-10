Осужден житель Карелии, обстрелявший из ружья машину приятелей

35-летний житель Пудожского района ближайшие два года проведет в колонии строго режима за то, что расстрелял из ружья чужой автомобиль, сообщает прокуратура Карелии. Его осудили по статье «Хулиганство».

В суде было установлено, что в ноябре 2019 года четверо жителей республики Татарстан, проезжавшие по служебной необходимости на автомобиле через деревню Авдеево Пудожского района, заехали к ранее знакомому им жителю деревни, который угостил их ужином. Во время застолья между хозяином и одним из гостей на почве употребления спиртного возник конфликт, вследствие чего гости незамедлительно решили ехать дальше, трое из них сели в автомобиль.

В это время по требованию хозяина жилья проживавший в его доме мужчина (он был пьян) принес охотничье ружье и без предупреждения произвел не менее 5 выстрелов в машину гостей. Одним из выстрелов он попал в задний бампер отъезжающего автомобиля.

Потерпевшие после случившегося сразу же обратились в полицию.

Суд признал стрелявшего виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.