Осужден мужчина, пытавшийся изнасиловать пенсионерку

В Карелии осужден мужчина по обвинению в покушении на изнасилование пенсионерки. Собранные следствием доказательства судом были признаны достаточными для вынесения приговора по двум статьям 30 и 131 УК РФ.

В апреле 46-летний подсудимый, находясь в нетрезвом виде в квартире пожилой женщины, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, попытался изнасиловать женщину. Но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как на крик потерпевшей пришла соседка и пресекла его действия.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу»,

- сообщили в пресс-службе ведомства. Фото: pxhere.