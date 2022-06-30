За нападение на стража порядка костомукшанин заплатит крупный штраф

Житель Костомукша признан виновным в применении насилия к представителю власти. Следователями было собрано достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор 41-летнему мужчине по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Происшествие произошло в апреле. Сотрудники полиции прибыли по вызову женщины на семейный скандал. Хозяин квартиры, находясь в состоянии опьянения на лестничной площадке подъезда, вел себя агрессивно, угрожал супруге. Когда сотрудник полиции высказал мужчине требование прекратить дебош, то получил от мужчины удар кулаком в лицо.

«Приговором Костомукшского городского суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу»,

- сообщили в пресс-службе следкома. Фото: pxhere.