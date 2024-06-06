Оставшихся без воды жителей Беломорска предупредили о запрете митингов

Власти Беломорского округа предупредили жителей райцентра о запрете проведения несанкционированных митингов. Соответствующее предостережение появилось в паблике администрации округа.

Ранее в сети появилась информация о планах проведения митинга у здания администрации округа.

«Напоминаем, что несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти. За проведение такого мероприятия и участие в нем предусмотрена различного рода ответственность»,

- говорится в сообщении администрации Беломорского округа.

Жителей Беломорска призвали к терпению. Им объяснили отсутствие воды износом сетей водоснабжения.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи воды в городе. Коммунальные службы делают все возможное.

Напомним, ранее жители карельского райцентра остались без питьевой воды из-за аварии на сетях. В администрации заверили, что подвоз воды будет осуществляться сегодня, 6 июня, и при необходимости в пятницу, 7 июня. // Фото: unsplash.com / David Becker