Остановку транспорта запретят у торгового центра в Петрозаводске

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным администрации, с 9 июня будет введен запрет остановки и стоянки транспорта у дома №17а по бульвару Интернационалистов. Это делается для того, чтобы могла беспрепятственно проводиться выгрузка товаров.

Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки и строго соблюдать ПДД. © «Петрозаводск говорит»