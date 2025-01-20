Остановку транспорта запретят на двух улицах Петрозаводска

В феврале в двух районах Петрозаводска будут организованы изменения в дорожном движении. Об этом предупреждает мэрия города.

Так, с 11 февраля будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке бульвара Интернационалистов от Учительской улицы до улицы Хейкконена. Ограничения будут действовать со стороны школы №46. Они введены для повышения безопасности подходов к учебному заведению.

Также с 13 февраля запретят стоянку и остановку транспорта на участке улицы Анохина вблизи дома №27. Так мэрия хочет улучшить пропускную способность на светофоре.

В администрации города попросили водителей обращать внимание на установленные знаки. // Фото: freepik.com