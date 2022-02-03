Остановку транспорта на Комсомольском проспекте запретят

С пятницы, 4 февраля, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. Будет запрещено останавливаться на одном из участков Комсомольского проспекта, сообщили в мэрии.

Нововведения должны увеличить пропускную способность этой магистрали, сделав более удобным выезд из нового микрорайона Кукковки.

Речь идет об участке, расположенном напротив магазина «Лента». Большегрузы, которые водители часто оставляют на этом участке дороги, затрудняют выезд из нового микрорайона Кукковки.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: 1nsk.ru