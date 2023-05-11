Особенности национальной рыбалки

18 мая в 19 часов на сцене Театра кукол Карелии в рамках фестиваля «ЭХО БДФ-Карелия» Большого Детского фестиваля покажут спектакль «KALEVALA.RUны» (12+), поставленный по мотивам эпической поэмы Элиаса Лённрота "Калевала".



Автор инсценировки и постановщик - заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда. Художник - Лариса Микина-Прободяк Композитор - Павел Кондрусевич. Хореограф - Александр Козин.



Обычные рыбаки-туристы обнаруживают в глухом карельском лесу странную дверь: она оказывается порталом в таинственный мир Калевалы. Попадая в древний природный мир воды, дерева, камня и огня, рыбаки разыгрывают избранные руны эпоса - так, как они их помнят и понимают.





Все мужчины Калевы хотят жениться. И вещий рунопевец, сеятель и мудрец Вяйнемёйнен, и наивный и добродушный Илмаринен, и прекрасный обликом и превосходный ростом Лемминкяйнен... А разные женщины – Дочь Лоухи, ставшая рыбкой сестра Йоукахайнена Айно, похищенная Лемминкяйненым Кюлликки – в спектакле словно бы сливаются в одну Деву Похъёлы, прекрасную и недостижимую. Спектакль о превратностях любви почти не нуждается в словах: тут говорят музыка, пластика и световая партитура: огонь Илмаринена, ветер Лоухи, чёрная печать Матери Лемминкяйнена...





И если сначала рыбаки просто дурачатся, то постепенно древний мир эпоса начинает подспудно менять и тех, кто случайно в него заглянул. И выходят они из мира «Калевалы» совсем другими.





Спектакль Театра кукол Карелии «KALEVALA.RUны» открыт каждому: и местным жителям, в чей культурный код встроен карело-финский эпос, и непредубеждённым гостям города, и умудрённым опытом фольклористам, и восторженным неофитам, и учителям литературы, и обычным школьникам. Каждый увидит своё.





Спектакль «KALEVALA.RUны» - лауреат IX Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава» и V Большого детского фестиваля.

Продолжительность спектакля — 50 минут, рекомендован с двенадцати лет.

Билеты на спектакль «KALEVALA.RUны» доступны на сайте театра и в кассе.



Фото Михаила Никитина