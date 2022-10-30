Оружие из Украины попало к преступникам в Европе

Оружие с Украины попало к преступникам в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландов. Об этом Yle (ресурс заблокирован в РФ) заявил комиссар финской Центральной криминальной полиции Кристер Альгрен.

«У нас есть признаки того, что поставляемое на Украину оружие уже находится в Финляндии. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах»,

- приводит издание слова главы отдела по борьбе с оргпреступностью, цитата по «Известиям».

В частности, есть сведения о появлении штурмовых винтовок. Поскольку оперативные данные еще собираются, полиция не раскрывает подробности.

Интерес к оружию проявляют преступные группировки, пишет МК. По словам Альгрена, преступники рассматривают возможность организации контрабанды. В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды. Одна из них, Bandidos MC, по данным полиции, имеет отделения в крупнейших городах Украины. Для организации контрабанды, есть все условия. Финская полиция готова в случае необходимости принять меры. (фото unsplash.com, Toxic Player)