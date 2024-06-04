«Оружейники» в грозу выиграли в Петрозаводске у «Викингов» из Вологды

Сборная Карелии по американскому футболу провела в Петрозаводске свой очередной матч в рамках Первой лиги чемпионата России. В соперниках у «Карельских оружейников» были «Викинги» из Вологды.

Наши спортсмены вышли вперед уже в начале встречи и сохранили преимущество до перерыва. Потом ударила гроза, и арбитр приостановил игру. После того, как непогода миновала, команды вернулись на поле. Во втором игровом отрезке «Оружейники» уверенно довели дело по победы. Итоговый счет - 40:6.

Эта победа позволила нашей команде выйти на второе место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч в Петрозаводске пройдет 29 июня. В гости к «Оружейникам» приедет подольский «Витязь». // фото предоставлено президентом карельской федерации Юрием Кушниром