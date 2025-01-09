Орпо назвал теневой флот России большой проблемой в Балтийском море

Финско-российская граница останется на замке. Это следует из заявления финского премьер-министра Петтери Орпо.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», - цитирует Орпо агентство «Интерфакс».

По словам финского премьера, «теневой флот России - самая большая проблема в Балтийском море». В ЕС и НАТО активно ищут пути, как ему противодействовать. // фото freepik.com