09 января 2025, 07:34
Орпо назвал теневой флот России большой проблемой в Балтийском море
Финны не собираются открывать границу с Россией
Финско-российская граница останется на замке. Это следует из заявления финского премьер-министра Петтери Орпо.
«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», - цитирует Орпо агентство «Интерфакс».
По словам финского премьера, «теневой флот России - самая большая проблема в Балтийском море». В ЕС и НАТО активно ищут пути, как ему противодействовать. // фото freepik.com