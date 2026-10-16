Оркестр «Онего» представит «Этно-фолк фантазию» перед туром на Урал

20 октября на сцене Карельской филармонии прозвучит красочная мозаика из народных мотивов разных стран в современных аранжировках - эксклюзивное превью гастролей коллектива (6+)

Фото: Карельская госфилармония

С 28 октября по 5 ноября Оркестр русских народных инструментов «Онего» выступит в Тобольске, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Кургане и Челябинской области.

В основе программы — колорит национальных музыкальных культур разных народов. Прозвучат сочинения композиторов XX и XXI веков в современных обработках, ритмах и стилях: произведения Дмитрия Калинина, Александра Цыганкова, Дениса Черты, Артёма Нижника, Марка Вахутинского, Виталия Кися, Евгения Петрова и других авторов. Это яркие композиции, построенные на русских, карельских, белорусских, цыганских, молдавских и чеченских мелодиях, а также на напевах Англии и Македонии.

Карельская публика услышит турне-программу раньше всех — до старта уральских гастролей.

Начало в 19:00. 6+

Стоимость билета - 500 рублей.

Действует «Пушкинская карта».

Приобрести билеты можно на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. Erid 2SDnjcsua2F