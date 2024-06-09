Организаторы начали монтаж сцены фестиваля «Воздух Карелии»

Подготовка кк фестивалю «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выходит на финишную прямую. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В вотчину Талвиукко в Чалне, где пройдет главное приключение карельского лета, уже привезли большую сцену. Начались работы по ее монтажу.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ожидается выступление более 30 коллективов, среди которых «Кино», «Кипелов», Dabro, GSPD, Jane Air и многие другие. // Фото паблика фестиваля