28 июня 2021, 19:23
Организация в Карелии задолжала своим работникам миллионы по зарплате
Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты денег
Следком Карелии возбудил уголовное дело из-за невыплаченной зарплаты. Речь идет о более чем 2,5 млн рублей.
Как предполагают следователи, в 2020 и в 2021 годах руководство фирмы не выплачивало зарплату в размере свыше 2,5 миллионов рублей тридцати работникам, хотя такая возможность у организации была.
Обстоятельства устанавливаются. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 3 лет. (фото obzor.io)