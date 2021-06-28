Организация в Карелии задолжала своим работникам миллионы по зарплате

Следком Карелии возбудил уголовное дело из-за невыплаченной зарплаты. Речь идет о более чем 2,5 млн рублей.

Как предполагают следователи, в 2020 и в 2021 годах руководство фирмы не выплачивало зарплату в размере свыше 2,5 миллионов рублей тридцати работникам, хотя такая возможность у организации была.

Обстоятельства устанавливаются. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 3 лет. (фото obzor.io)