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20 июня 2026
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Общество

Орден Мужества передали отцу погибшего на СВО бойца из Карелии

Награду вручили в Пряжинском районе
награда
Фото со страницы Дмитрия Буевича в соцсети

Орденом Мужества за проявленные отвагу и самоотверженность посмертно награжден Хохрин Павел Валерьевич.

Государственную награду передали Хохрину Валерию Павловичу, отцу погибшего военнослужащего. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич.

награда

Павел Валерьевич проявил мужество, стойкость и верность воинскому долгу, написал Буевич. 

«Невозможно подобрать слова, которые смогли бы облегчить боль утраты родным и близким», - добавил он и от имени жителей Пряжинского района выразил соболезнования семье погибшего земляка. 

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