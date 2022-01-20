Опытный мангальщик дал совет, как приготовить вкусный шашлык

Заказать суши или пиццу? В последнее время это – обычная идея, когда собирается компания. Модно, удобно, доступно.

Но мы живем не в Японии и не в Италии. Наши люди почему-то по-прежнему предпочитают мясо! Выезжая отдохнуть на природе, мы жарим шашлык. Но это не всегда доступное удовольствие. А ведь отличный шашлык ближе, чем кажется.

Мы спросили у мангальшика петрозаводского кафе «На углях» : кто главный враг хорошего, правильного шашлыка?

– Конечно, это – открытый огонь. Об этом знает каждый, кто хоть раз имел дело с мангалом. На угли стекает жир с мяса, и они то и дело вспыхивают. В результате мясо обугливается. Что делает большинство людей в этой ситуации? Заливает угли водой! В результате вы только снижаете температуру углей, теряете жар. Кроме того, поднимаете в воздух пепел, и он садится на мясо. Кто захочет есть такой шашлык? Что делать? Во избежание катастрофы с шашлыком мангальщик сыплет на угли… соль! Этот метод проверенный не одним поколением, кстати. Для стандартного мангала на 5–6 шампуров понадобится всего 100 граммов поваренной соли.

На горячие готовые к жарке шашлыка угли высыпайте соль равномерным слоем. Действуйте аккуратно: ведь на раскаленных углях соль будет «стрелять», подобно воде на горячей сковороде. Через пару минут реакция прекратится. Тогда и выставляйте на мангал шампуры с мясом. Соль не даст воспламениться углям, на которые будет капать жир, а также подняться пеплу. Но и жар от слоя соли не станет меньше,

- рассказал опытный мастер.

Шашлык, люля-кебаб, ребрышки – что бы вы ни делали, вам поможет этот совет.

И маленький бонус от мангальщика «На углях». Пока мясо жарится, поливайте его понемногу сухим вином, разведенным водой один к одному. Готовый шашлык будет красивым и блестящим на вид. А само мясо при этом можно даже предварительно не мариновать.

А если вам не досуг самостоятельно готовить шашлык – его всегда можно заказать в службе доставки «На углях» .

Мясо приедет к вам домой или в офис горячим и свежим!

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