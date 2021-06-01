Опубликованы жуткие фотографии с места смертельного ДТП в Карелии

Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП, произошедшего на 729-м километре трассы «Кола» днем 30 мая. Снимки появились на сайте dtpptz.

Напомним, по данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля УАЗ Пикап допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио». В результате ДТП 64-летний водитель «Киа Рио» (житель Мурманска) погиб. Пострадала 56-летняя пассажирка «Киа» (жительница Мурманска), а также водитель УАЗа и его 22-летний пассажир.

Все пострадавшие госпитализированы. До приезда медиков сотрудники ГИБДД оказали первую помощь водителю УАЗа.