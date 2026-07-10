Карельские эксперты обсудят с легендарным разведчиком приграничную безопасность в рамках передела мира (16+)

Безруков Андрей Олегович — полковник внешней разведки в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Более 20 лет жил за границей и вместе с супругой занимался нелегальной разведывательной деятельностью под именем Дональда Ховарда Хитфилда. В июне 2010 года был арестован вместе с супругой в Америке, ему были предъявлены обвинения в длительной подпольной деятельности в пользу России. В июле в Вене Безрукова вместе с ещё 9 российскими разведчиками-нелегалами обменяли на четырёх российских граждан, трое из которых были осуждены за госизмену в форме шпионажа, в том числе на Сергея Скрипаля.



Член президиума совета по внешней и оборонной политике, эксперт клуба «Валдай». Один из ведущих экспертов по вопросам геополитики, внешней и внутренней политики США, Франции и ряда других стран. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими орденами и медалями.

В это воскресенье, 9 марта в гостинице "Питер инн" разведчик-нелегал Андрей Безруков проведёт семинар по приграничной безопасности Карелии в рамках передела мира.



В семинаре примут участие и карельские эксперты:



Юрий Савельев – д.э.н., профессор СЗ ИУ РАНХиГС, экс-вице-премьер правительства Карелии по экономике, эксперт по инвестиционному консалтингу.





Валерий Шлямин – д.э.н., научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ, советник ректората, бывший министр внешних связей Карелии (1994-2002), министр экономического развития Карелии (2002-2003), торговый представитель России в Финляндии (2003-2017), автор книги «Перспективы развития арктической зоны России в условиях геополитической турбулентности на севере Европы и в Арктике».



Лиана Похвалина – организационный психолог, эксперт в сфере социального проектирования.



Михаил Исаев – корпоративный адвокат, преподаватель юрфака ПетрГУ, учредитель КРО «Российского военно-исторического общества» и председатель КОВОД «Рокот».

Илья Косенков – председатель объединения профсоюзов Карелии, эксперт и преподаватель на площадках ФНПР, РО «Знание», «Территория смыслов».



Организатор семинара - Максим Мазуровский - кандидат экономических наук, автор книги о смысле жизни и национальной идее "Корабль находит гавань", продюсер концертного агентства "Интерфест" и фестиваля "Воздух Карелии".



Программа семинара - 9 марта 2025 (воскресенье):

12:00 - регистрация участников

12:30 - вводное слово организаторов, представление экспертов.

12:45 - выступление А.О. Безрукова на тему «Передел мира до 2040 года и вызовы для приграничных территорий России».

14:15 - вопросы/ответы по теме дня.

14:45 - чай-пауза.

15:15 - работа в группах по приграничной безопасности Карелии.

16:00 - доклады и обсуждение вариантов приграничной безопасности Карелии.

17:00 - подведение итогов, выводы и практические рекомендации экспертов.



Регистрация и подробности о семинаре - в сообществе мероприятия Вконтакте. 16+

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