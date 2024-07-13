Опубликованы кадры с места страшной аварии в Карелии

Полиция Карелии раскрыла подробности смертельной аварии, произошедшей сегодня утром на трассе «Кола» в Сегежском округе.

По данным ведомства, в 11:32 на 685-м километре федеральной магистрали произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Пассат» и грузовика «Вольво».

В аварии погиб водитель легкового автомобиля. Это 46-летний мужчина из Мурманской области. Водитель большегруза не пострадал.

В результате ДТП было частично перекрыто движение. Стояли грузовики, проезд легковых автомобилей был обеспечен. В 15:15 движение было открыто. // Фото прокуратуры Карелии