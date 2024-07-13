Горячая вода исчезла из десятков домов в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжаются массовые отключения горячей воды. Об этом информирует ЕДДС.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе, вода пропала в домах на улицах Красной, Крупской, Энгельса, Антикайнена, Герцена, Максима Горького, Анохина, Гоголя, на проспекте Ленина. На сетях произошли аварии, их устраняют.

Напомним, ранее горячая вода пропала на других улицах города. В частности, ее нет на Кукковке и на Зареке. // Фото «Петрозаводск говорит»