Горячая вода пропадает по всему Петрозаводску

Сегодня утром и днем в Петрозаводске без горячей воды остались дома в разных районах города. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, вода пропала в зданиях на улицах Фролова, Лыжной, Титова, Кирова, Правды, Промышленной, Луначарского, Державина, Коммунистов, на проспектах Ленина и Карла Маркса.

Причиной отключений стали повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы, сроки их завершения неизвестны. // Фото: unsplash.com / Kevin Baquerizo