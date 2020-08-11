11 августа 2020, 19:58
Происшествия

Опубликовано видео погони на скорости 160 км/ч в Петрозаводске

Полиция гналась за пьяным водителем по карельской столице и окрестностям города

Рано утром 8 августа в полицию Петрозаводска поступило сообщение о пьяном водителе, который едет по городу. Указанный автомобиль был замечен нарядом ГИБДД на улице Черняховского. Началась погоня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобилист поехал в сторону выезда из Петрозаводска. Он никак не реагировал на требования остановиться. В процессе погони скорость достигала 160 км/ч. В итоге в районе пятого километра Лососинского шоссе водитель бросил автомобиль и попытался убежать, но был пойман сотрудниками Госавтоинспекции.

Нарушителем оказался мужчина 1983 года рождения. Ранее его уже судили за пьяную езду. В отношении водителя составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Петрозаводск
улица черняховского
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новости петрозаводска
пьяный водитель