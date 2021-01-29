Опубликован график перечисления пенсий и социальных выплат в феврале

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии опубликовало график выплаты пенсий в республике на февраль 2021 года. Этот график касается пенсионеров, которые получают деньги через банки.

Так, клиенты Сбербанка в Петрозаводске получат пенсию 11 февраля. В других районах - 12 февраля. Клиенты других банков в столице республики и в районах получат деньги 12 февраля.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что 21 февраля деньги будут выплачены пенсионерам, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, клиентам «Почта Банка», а также клиентам, пожелавшим получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года. Фото userapi.com