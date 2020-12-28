Опубликован график движения троллейбусов в Новый год в Петрозаводске

МУП «Городской транспорт» опубликовал график работы троллейбусов в Петрозаводске 31 декабря и 1 января. Информация появилась на официальном сайте организации.

Так, троллейбус №1 выйдет в последний рейс с улицы Кемской 31 декабря в 20:50, с улицы Хейкконена - в 20:33. Троллейбус №3 выйдет в последний рейс с улицы Заводской в 20:55, от Хлебокомбината - в 21:25. Троллейбус №5 отправится в последний рейс с улицы Лыжной в 21:04, от ДСК - в 21:00. Троллейбус №6 отправится в последний рейс с улицы Корабелов в 21:18, от станции Товарной - в 20:31.

1 января электротранспорт карельской столицы начнет работать с 9:30. Фото transphoto.org