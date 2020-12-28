28 декабря 2020, 20:58
Двое студентов ПетрГУ получили именные стипендии
Полина Синицкая и Илья Вересов признаны литературно одаренными студентами
В Петрозаводском государственном университете вручили именные стипендии имени Яакко Ругоева и Роберта Рождественского. Традиционно имена стипендиатов объявляются в конце календарного года, сообщает пресс-служба вуза.
В этом году литературно одаренными студентами признаны учащиеся Института филологии. Полина Синицкая получила стипендию имени Яакко Ругоева, а Илья Вересов - стипендию имени Роберта Рождественского.
Размер стипендии в вузе не уточнили. Фото kolyma.ru