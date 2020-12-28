Двое студентов ПетрГУ получили именные стипендии

В Петрозаводском государственном университете вручили именные стипендии имени Яакко Ругоева и Роберта Рождественского. Традиционно имена стипендиатов объявляются в конце календарного года, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году литературно одаренными студентами признаны учащиеся Института филологии. Полина Синицкая получила стипендию имени Яакко Ругоева, а Илья Вересов - стипендию имени Роберта Рождественского.

Размер стипендии в вузе не уточнили. Фото kolyma.ru