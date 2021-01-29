Определены сферы с самыми большими зарплатами в Карелии

Карелиястат опубликовал информацию о средних зарплатах жителей республики, занятых в разных отраслях экономики. Данные приводятся в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Карелии.

Так, в ноябре самой прибыльной сферой деятельности стала добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата работников составила 63 004 рубля. На втором месте «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» с зарплатой 61 991 рубль. На третьем месте рыбоводство и рыболовство - 59 830 рублей.

Далее следуют финансовая и страховая деятельность (58 626 рублей), производство, передача и распределение электроэнергии (58 119 рублей), производство машин и оборудования (54 442 рубля) и производство напитков (53 971 рубль).

Средняя зарплата в Карелии в ноябре 2020 года составила 44 047 рублей. Фото twimg.com