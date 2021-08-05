Определены самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Сейчас в России открыт ряд вакансий с удаленной работой, в которых соискателям обещают очень неплохую зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Самую большую зарплату на удаленке в августе в России предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Так, в компании по разработке мобильных приложений Flutter-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей. Специалист обязан будет проектировать архитектурные приложения. От кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter.

Вторую строчку занял аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, который может рассчитывать на заработную плату в 230 тысяч рублей. Он должен будет заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. Работодатель ищет человека с трехлетним стажем работы, а также наличием базы данных и опытом работы с социальными сетями.

На третьем месте оказался рекрутер на удаленке. Он может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалиста обяжут заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчетность. Фото pixabay.com/Peggy_Marco