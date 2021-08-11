Определена главная причина разводов в России

Бедность стала основной причиной расторжения браков в России. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

33 процента респондентов ответили, что развелись именно из-за бедности. Среди других распространенных причин для развода - взаимное непонимание (15%), неверность (14%) и бытовые проблемы (10%). Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по восемь процентов опрошенных.

Около 57 процентов считают, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретного случая. Еще 27 процентов отметили, что делать это можно только тогда, когда семья фактически распалась. Около девяти процентов попытаются спасти брак любой ценой.

Порядка 39 процентов россиян уверены, что нет таких причин, из-за которых не получится развестись. Около 31 процента респондентов считают, что непреодолимым препятствием является невозможность «поделить» детей между супругами, 21 процент таковым называет материальную зависимость друг от друга, 16 процентов - сложности с разделом имущества, 15 процентов - этнические и религиозные обычаи. Большинство (82 процента) россиян осуждают измены, при этом 10 процентов не видят в этом ничего предосудительного. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures