Оплати счет – выиграй приз

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» вновь порадует родителей школьников: в августе пройдет традиционная акция «Скоро в школу!»

Фото предоставлено АО «ПКС-Водоканал»

Ежегодно ООО «КРЦ» проводит акцию «Скоро в школу!», приуроченную к 1 сентября, в которой родители школьников могут получить подарочный сертификат в один из городских торговых центров за оплату коммунальных услуг – это отличная возможность подготовить ребенка к новому учебному году.

Как принять участие? Всё просто! До 20 августа полностью погасите задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения на вашем лицевом счете, а если задолженности нет – просто оплатите текущую квитанцию за июль 2025 г.

Срок для погашения задолженности: с 1 по 20 августа 2025 г.

Победителей выберут случайным образом, при помощи генератора случайных чисел.

Для уточнения информации обращайтесь в Центр единого обслуживания по номеру 56-04-31.

«РКС-Петрозаводск» в очередной раз напоминает, что своевременная оплата услуг ЖКХ – это не только экономия средств, но и сохранение нервных клеток. Мы рады поощрять добросовестных плательщиков, всем участникам желаем удачи!

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146