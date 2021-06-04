Оперштаб огласил данные о зараженных коронавирусом в России на 4 июня

За последние сутки в России выявлены 8947 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 377 человек, выписаны из больниц - 8530. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2817 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 834, в Ленинградской области - 106, в Архангельской области - 68, в Мурманской области - 50, в Вологодской области - 47.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 108 129 раз. Скончались 123 037 человек.

Напомним, в Карелии 3 июня Covid-19 выявлен у 58 человек. Фото timeshare-ok.ru