Оперблок «Поликлиник» открыт

Артроскопия, высокотехнологичные операции, Fast Track-хирургия с использованием самого современного оборудования и небывалый уровень комфорта – все это уже доступно жителям Петрозаводска

Двадцать лет назад был открыт первый частный травмпункт. Постепенно он перерос в группу «Клиники на Чайкиной», в которую сейчас входят «Костная клиника», «Фрау клиник», «Здравляндия» и «Поликлиник», которая была открыта в прошлом году.

В 2013, 2014 и 2022 годах «Клиники на Чайкиной» становились победителями в номинации «Здравоохранения» и вошли в списки «100 Лучших компаний России». Клиники находятся в постоянном развитии, закупается новое оборудование, а врачи осваивают новые инновационные методики лечения.

Сейчас начался очередной новый этап. Был окончательно оборудован операционный блок с двумя просторными операционными залами. Получена вся разрешительная документацию на проведение различных операций, в том числе и высокотехнологических. В операционной установлена сложная система вентиляции, благодаря ламинарным потокам и стерилизации всего воздуха ультрафиолетом организована беспрецедентная безопасность хирургической деятельности. Оборудована палата интенсивной терапии, в которой пациенты в комфортных условиях и под постоянным наблюдением медицинского персонала могут восстановиться после операции.

Благодаря современному оснащению операционного блока и палаты интенсивной терапии пациентам доступны все современные методы обезболивания. Общая анестезия, проще говоря – наркоз, когда пациент во время операции находится в состоянии, подобном сну. Регионарная анестезия – когда обезболивается определенный сегмент или область, например, только нижние конечности. Во время операции пациент остается в сознании и может даже слушать любимую музыку. Местная анестезия – инъекция обезболивающего вещества - осуществляется непосредственно в область операции.

В оперблоке «Поликлиник» предусмотрена возможность проведения операций, как под рентген-контролем, так и под ультразвуковым. Основной принцип работы – Fast Track-хирургия –инновационная стратегия медицинской помощи до, во время и после хирургического вмешательства, которая значительно ускоряет послеоперационное восстановление, уменьшает время пребывания в стационаре и снижает осложнения.

В клинике внедряется современное направление в медицине – эндоскопическая хирургия – эндоскопические методики лечения по различным медицинским специальностям. Уже установлено оборудование лучших мировых производителей: Olympus, Pentax, Stryker.

Одно из самых востребованных направлений эндоскопических операций – это артроскопия. Этот метод является «золотым стандартом» лечения большинства заболеваний суставов.

Артроскопия позволяет увидеть внутреннее состояние сустава на мониторе с мельчайшими подробностями. К преимуществам данной методики можно отнести:

Высокая точность диагностики.

Одна процедура выполняется как для постановки диагноза, так и для лечения.

Косметический эффект – после операции не остается крупного рубца, лишь небольшие, едва заметные следы на коже.

Нет необходимости носить гипс.

Легкая и быстрая реабилитация – пациент уже через несколько недель может вернуться к привычной жизни.

Минимальный риск возникновения осложнений (образования рубцов, спаек, инфекции).

Нет необходимости длительного пребывания в стационаре. Чаще всего уже в день операции можно отправиться домой.

Артроскопия – это малоинвазивная хирургическая методика, которая выполняется специальным оптоволоконным прибором – артроскопом, через небольшие разрезы на коже, что позволяет добиться хорошего косметического эффекта после операции, не оставляя рубцов на коже. Изображение сустава выводится на монитор, что позволяет врачу досконально изучить сустав изнутри с мельчайшими подробностями и поставить точный диагноз. При необходимости сразу же проводятся врачебные манипуляции, которые обычно занимают от 30-40 минут. После артроскопии происходит быстрое восстановление функций сустава и возвращение к обычному образу жизни.

Артроскопия проводится в «Поликлиник» опытным врачом-травматологом-ортопедом, кандидатом медицинских наук Лозовиком Ильей Петровичем.

Также в Клинике организованы удобные палаты для пребывания, как в условиях круглосуточного, так и дневного стационара, оборудованные всем необходимым, в том числе удобными отдельными душевыми комнатами и санузлами. Пациентам предоставляют приятные условия пребывания, квалифицированное комплексное лечение, консультации необходимых специалистов, а также наблюдение и уход медицинского персонала.

Многолетний опыт работы в области оказания медицинских услуг, современное оборудование, профессионализм врачей, качество и индивидуальный подход к каждому пациенту позволяют нам не только оказывать услуги в области лечения различных заболеваний, но и разрабатывать индивидуальные программы, обеспечивающие пациентам комфортный и безопасный процесс выздоровления.

В «Клиниках на Чайкиной» работает единый колл-центр, в котором уже сегодня можно записаться на прием или диагностику к специалистам «Поликлиник»: 8 (8142) 222-004.

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 5А

Сайт: www.poli.clinic, «ВКонтакте»: https://vk.com/poli.clinic.

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