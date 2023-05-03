03 мая 2023, 14:37
Опасный грузовик ездил по Петрозаводску
На выезде из карельской столицы автоинспекторы пресекли нарушение ПДД
Во вторник на выезде из Петрозаводска сотрудники ГИБДД карельской столицы остановили опасный грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Водитель большегруза управлял автомобилем, который имел технические неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Также на грузовик не была оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
В отношении автомобилиста были составлены протоколы. Ему предстоит оплатить штрафы в размере 500 и 2000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска