Опасный грузовик ездил по Петрозаводску

Во вторник на выезде из Петрозаводска сотрудники ГИБДД карельской столицы остановили опасный грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель большегруза управлял автомобилем, который имел технические неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Также на грузовик не была оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В отношении автомобилиста были составлены протоколы. Ему предстоит оплатить штрафы в размере 500 и 2000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска