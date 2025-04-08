Опасный для человека краситель нашли в выращенной в Карелии форели

Россельхознадзор ежегодно проверяет рыбу на форелеводческих хозяйствах Карелии. Делают это для контроля остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции и кормах.

В прошлом году отобрали 23 пробы рыбы, образцы изучили в лаборатории. В мониторинге ведомства участвовали всего десять хозяйств из расположенных в Карелии 76. Участие добровольное, поэтому в Россельхознадзоре объясняют низкий процент охвата.

По итогу были установлены две положительные пробы по показателю КМАФАнМ в потрошеной радужной форели и по показателю лейкомалахитовый зеленый в мороженой радужной форели.

Первый показатель характеризует качество пищевого продукта, безопасность, так называемое, общее микробное число. Высокое содержание может вызвать пищевое отравление. Для потребителя показатель КМАФАнМ характеризует качество, свежесть и безопасность продуктов питания.

Второй – краситель. Использовался для лечения и профилактики ряда болезней рыб. Может оказывать мутагенное, канцерогенное действие на организм человека. Употребление в пищу продуктов, содержащих этот краситель опасно для человека.