Опасные отходы соберут в Петрозаводске в четверг

Ртутьсодержащие отходы петрозаводчане смогут сдать на безопасную утилизацию в этот четверг, 29 июня. Пункт приема опасных отходов будет работать с 12:00 до 19:00 на Вытегорском шоссе, 82.

В этом месте принимают ртутьсодержащие отходы каждый последний четверг месяца. Лампочки и батарейки горожане также могут оставлять в специальных емкостях в магазинах электроники, строительных и торговых центрах. // фото пресс-службы администрации города